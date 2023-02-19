У президента вважають, що росія посилить обстріли та сказали, коли це може статися

Народний депутат, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський прогнозує, що російська сторона може більш масово атакувати Україну ракетами. На його думку, це станеться напередодні річниці російського вторгнення.

В інтерв'ю Укрінформу нардеп сказав, що з 22 по 24 лютого є велика ймовірність загострення військової ситуації. Він вважає, що окрім ракет росіяни продовжать атакувати іранськими "Шахедами".

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"Ми зараз бачимо, що російські війська використовують хибні цілі – повітряні кулі з відбивачами, які імітують проліт безпілотних літальних апаратів або крилатих ракет, – для перевірки нашої системи протиповітряної оборони. Оскільки вони почали активно застосовувати їх упродовж останніх днів, я вважаю, що таким чином триває підготовка до масованої атаки. росія намагатиметься максимально застосувати такі засоби ураження, які були б відчутними для України", – сказав він.

Веніславський прогнозує, що окупанти під час атак можуть задіяти ракети та Shahed, а також застосувати авіаудари.

"Я думаю, що 22, 23 і 24 лютого варто очікувати повітряних атак із застосуванням ракет та БПЛА. Можливо, на лінії фронту буде загострення, спричинене застосуванням ворогом авіації", – додав депутат.

Раніше у ГУР спрогнозували, чи може росія почати нове вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Своєю чергою заступниця глави Міноборони Ганна Маляр прокоментувала бойову ситуацію на сході України. За її словами, російські окупанти не покидають спроб прорвати українську оборону.

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