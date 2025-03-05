У Трампа назвали умову поновлення переговорів із Зеленським

Віцепрезидент США Джей Ді Венс поділився своєю думкою щодо гучної суперечки, що відбулася на минулій неділі у Білому домі між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. У коментарі для Hannity він назвав точку, після якої розгорівся конфлікт між лідерами країн.

На думку колишнього сенатора Огайо, це сталося, коли його відповідь на запитання журналіста збентежила українського лідера. Він підкреслив, що реакцію Володимира Зеленського він вважає неповагою в Овальному кабінеті, пише Fox News.

"Я дійсно думаю, що було просто певне відчуття...нестача поваги. Було певне відчуття права", - сказав він в інтерв'ю.

Він нагадав, що розповідав про важливість залучення дипломатії для припинення війни, коли Зеленський запитав, чи може він продовжити і нагадав про незаконну анексію Криму Росією у 2014 році, про попередні невдалі мирні угоди та перемир'я 2019 року, яке порушив Кремль.

"Про яку дипломатію, ви кажете? Що ви маєте на увазі? — спитав президент України з недовірою.

За словами віцепрезидента США, така реакція виглядає невдячністю за американську допомогу.

"Я говорю про дипломатію, яка покладе край руйнуванню вашої країни. Я вважаю неповагою з вашого боку приходити до Овального кабінету, щоб спробувати оскаржити це перед американськими ЗМІ… Ви повинні подякувати президенту за спробу покласти край цьому конфлікту", - відповів Венс.

Він підкреслив, що президент України навіть не подякував за допомогу під час їхньої зустрічі.

Водночас видання зазначає, що Володимир Зеленський неодноразово дякував США за підтримку у своєму акаунті X і під час звернення до Конгресу у грудні 2022 року.

За словами віцепрезидента США Венса, Дональд Трамп поставивши перед своєю адміністрацією чітку мету.

"Він хоче, щоби вбивства припинилися. І я думаю, що дуже важливо, щоб президент Зеленський і, звісно, ​​президент Путін також, вони обидва сіли за стіл переговорів. І саме тут зрештою все розійшлося", - сказав він.

За словами Венса, "Зеленський продемонстрував явне небажання брати участь у мирному процесі".

Венс зазначив, що війна не може тривати вічно.

"Не вистачає життя українців, не вистачає американських грошей і не вистачає боєприпасів, щоб фінансувати цю справу нескінченно довго. Єдиний реалістичний шлях довести це до врегулювання — це шлях президента Трампа. Ми заохочуємо і президента Зеленського, і президента Путіна йти цим шляхом", - наголосив Венс.

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом. Під час зустрічі між президентами виник суперечка через позицію США щодо мирних переговорів із Росією. Після цього Володимир Зеленський залишив Білий дім раніше, без підписання будь-яких домовленостей.

Водночас президент США Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social зазначив, що його колега може повернутися, "коли буде готовий до миру".

4 березня стало відомо, що Дональд Трамп наказав припинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського після їхньої суперечки у Білому домі. Водночас не зрозуміло, яку саме частину військової допомоги стосується рішення.