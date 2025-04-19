В українських пенсіонерів зросте пенсія з 1 травня: кого стосується

У травні деяким українським пенсіонерам підвищать виплати. Це стосується людей, які мають право на вікову доплату.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду, така доплата передбачена для громадян, які досягли 70-річного віку. Крім віку, важливою умовою є отримання пенсії за віком, а також те, що загальна сума пенсійної виплати (разом з усіма надбавками) не перевищує 10 340,35 гривні.

Розмір доплати залежить від віку пенсіонера. Особи віком від 70 до 74 років отримують щомісячну надбавку в розмірі 300 гривень. Для тих, хто має від 75 до 79 років, ця сума становить 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень.

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Звертатися до Пенсійного фонду для оформлення доплати не потрібно — вона нараховується автоматично. Водночас нарахування починається не з початку місяця, а з дати народження, тому в перший місяць виплата буде частковою, пропорційною кількості днів з моменту досягнення відповідного віку.

Варто зазначити, що ці доплати не підсумовуються: після досягнення нового вікового порогу попередній розмір доплати замінюється на новий, більший. Наприклад, у 76 років пенсіонер отримуватиме 456 гривень, а не суму двох попередніх доплат.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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