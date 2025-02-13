В українців залишився останній шанс отримати 'тисячу Зеленського': доки можна подати заявку

Українці можуть отримати грошову виплату, відому як "тисяча Зеленського". Однак варто пам’ятати, що подача заявок здійснюється лише у визначений термін, тому всім бажаючим необхідно встигнути оформити виплату.

Оформити заявку на виплату можна до кінця лютого 2025 року, а витратити отримані кошти дозволяється до кінця року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше наголосив, що подати заявку на цю фінансову допомогу можна не тільки через застосунок Дія, але й у будь-якому банку, який є партнером програми.

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Кожен громадянин, який проживає на підконтрольній Україні території, може отримати одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень. Для цього слід:

звернутися до банківської установи;

подати відповідну заяву;

після цього банк відкриє спеціальний рахунок, на який буде зараховано кошти.

На що можна витратити "тисячу Зеленського"

Отримані гроші можна використати виключно на товари та послуги, передбачені програмою, зокрема на медичне обслуговування, сплату комунальних платежів, а також на благодійні внески для підтримки Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому деякі українці досі не отримали виплату "тисячі Зеленського" та коли очікувати кошти.

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