У Зеленського розповіли про інтенсивні перемовини з союзниками щодо ракет ATACMS

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори із західними союзниками щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS ведуться дуже інтенсивно. За його словами, це вимагає пояснення тактики та стратегії росіян.

Він вказав, що зараз українцям доводиться аргументувати потребу в ATACMS. Про це Подоляк сказав у інтерв'ю Василю Голованову на YouTube.

"Ведуться дуже інтенсивно, бо ми пояснюємо тактику і стратегію рф. Ми пояснюємо, що якщо рф втрачає склади, де знаходяться снаряди, то дуже швидко падає інтенсивність обстрілів та будь-яка спроможність рф. Тому нам потрібні далекобійні ракети", – зазначив радник глави ОП.

Він додав, що після того, як Збройні сили України почали використовувати HIMARS для завдання ударів по складах окупантів, росіяни стали переносити їх на відстань понад 100 кілометрів.

"Вони роблять плече для доставки снарядів на передову більшим, але ми їх тепер не можемо дістати. Нам потрібні певні ракети, переговори йдуть, логіка наша партнерам зрозуміла. Вони розуміють, що знищення тилової інфраструктури пришвидшить фіналізацію війни", – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умову передавання Україні танків Leopard.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!