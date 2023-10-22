Прибиральники назвали основні ознаки, що рушники треба замінити

З часом рушники вбирають менше вологи з низки причин, включаючи накопичення миючого засобу та кондиціонера для тканини. Прибиральники назвали основні ознаки, які вказують на те, що рушники час поміняти.

Більшість старих рушників можна пом’якшити в пральній машині за допомогою білого оцту, але в деяких випадках, коли рушники повністю втрачають поглинаючу здатність, їх потрібно замінити. Про це повідомляє Express.co.uk.

Вода не зливається

Коли рушник мокрий, вода повинна вбиратися швидко і рівномірно. Якщо вода не вбирається, а натомість утворює краплі на поверхні, рушник втратив частину своєї поглинаючої здатності.

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Неприємний запах

Якщо рушники постійно мають затхлий або пліснявий запах, це може бути ознакою того, що рушники не висихають ефективно, що може вказувати на зниження вбиральності.

Шорстка текстура

З часом рушники стають жорсткими та втрачають свою м’якість. Це відбувається тому, що волокна рушника руйнуються і стають менш ефективними для вбирання води.

Зменшена пухнастість

Якщо рушники втратили свою пухнастість і виглядають плоскими та потертими, це означає, що волокна стають стиснутими та менш вбирають.

Триваліший час висихання

Якщо ваші рушники довго висихають між використанням або після прання, вони, імовірно, утримують вологу та не вбирають воду так добре, як повинні.

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