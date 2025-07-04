Учасники бойових дій мають право на комунальні пільги: про що йдеться

Українські військовослужбовці, а також ветерани війни та родини загиблих захисників можуть скористатися зниженими тарифами на житлово-комунальні послуги. Така державна підтримка передбачена законодавством і спрямована на полегшення фінансового навантаження на ці категорії громадян.

Пільги поширюються на оплату різноманітних послуг — від управління багатоквартирним будинком до забезпечення газом, електроенергією, водопостачанням, опаленням, вивезенням сміття, а також закупівлі твердого палива і скрапленого газу. Про це пише nv.ua.

Залежно від статусу, розмір знижки варіюється. Учасники бойових дій та Революції гідності мають право на 75% знижку. Учасникам війни надається 50% знижки, членам родин загиблих — також 50%. Особи з інвалідністю внаслідок війни звільняються від оплати комуналки повністю.

Щоб оформити пільги, потрібно звернутися до Пенсійного фонду або одного з сервісних центрів ПФУ. Подати заяву можна як особисто, так і поштою. Також документи приймають у виконавчих органах місцевого самоврядування, військових адміністраціях або через ЦНАП.

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Для зручності доступна онлайн-подача через портал електронних послуг Пенсійного фонду або через його мобільний додаток. Авторизація на сайті здійснюється за допомогою електронного підпису. У заяві потрібно вказати особисті дані, інформацію про постачальників послуг та реквізити рахунків.

До заяви обов’язково додаються копії паспорта, ідентифікаційного коду, а також документ, що підтверджує право на пільгу — наприклад, посвідчення учасника бойових дій. Оформлення пільг стало простішим завдяки цифровим інструментам і децентралізованому прийому документів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які виплати мають право військові, які втратили працездатність та як їх оформити.

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