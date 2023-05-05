Вчені ідентифікували міст з картини Леонардо да Вінчі 'Мона Ліза'

Вчені виявили, що міст, зображений на відомому портреті "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі розташований у маленькому містечку в провінції Ареццо, Тоскана. Нарешті науковці змогли поставити крапку у суперечках навколо заднього фону легендарної картини. За допомогою історичних документів та знімків з дрона італійський історик зміг визначити, який саме міст зображений на задньому плані картини "Мона Ліза" – це міст Роміто ді Латерана в Тоскані.

Про це пише the Guardian.

Леонардо да Вінчі написав "Мону Лізу" на початку 16 століття у Флоренції. Вчені вважають, що жінка, зображена на картині – це Ліза дель Джокондо, а от фон завжди викликав численні суперечки. Припускали, що що це міг бути міст Понте Буріано, поблизу Латерини чи Понте Боббіо у місті П'яченца на півночі Італії.

Історик ідентифікував міст за кількістю арок. Міст на картині мав чотири арки, як і міст Роміто. Мости Понте Буріано та Понте Боббіо мають шість та понад шість арок відповідно.

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Документи з державного архіву Флоренції, описують міст як місце жвавого та активного пересування у період між 1501 і 1503 роками. Да допомогою нього можна було скоротити шлях між Ареццо, Ф'єзоле і Флоренцією.

Крім того, історик виміряв ширину між берегами річки та за допомогою розміру арки встановив, що чотири арки однакового розміру ідеально помістилися б на цій ділянці. "Характерна форма Арно на цій ділянці території відповідає тому, що Леонардо зобразив на пейзажі зліва від дворянки, зображеної на знаменитій картині", – заявив Вінчеті.

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