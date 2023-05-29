Вчені дослідили 2500-річні екскременти та зробили несподіване відкриття

Дослідники провели аналіз зразків екскрементів із двох стародавніх туалетів у Єрусалимі, які датуються біблійними часами – їм 2500 років. Результати вказали на те, що мешканці залізного віку, які використовували ці туалети, могли страждати від паразитів, що викликали дизентерію.

Про це йдеться у дослідженні, яке опубліковане у науковому журналі Parasitology. Вчені знайшли сліди паразитів, які викликали дизентерію, у матеріалі, витягнутому з вигрібних ям під кам'яними туалетами. Цими вбиральнями могли користуватися "елітні домогосподарства".

Зазначається, що Єрусалим того часу був важливим політичним та релігійним центром Ассирійської імперії, у ньому проживало до 25 000 осіб.

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Головний автор дослідження та почесний член кафедри археології Кембриджського університету Пірс Мітчелл зазначив, що дизентерія поширюється через фекалії, які забруднюють питну воду або їжу, і вчені припускали, що це могло бути серйозною проблемою в ранніх містах древнього Близького Сходу через спеку, паразитів та через обмежений доступ до води влітку.

Вперше кам'яні туалети були розкопані у 2019 році, вони датувалися часами царя Манасії, короля-клієнта ассирійців, який правив 50 років у середині сьомого століття. Проаналізувавши кал із туалетів біблійної епохи в Єрусалимі, археологи виявили найстаріші відомі докази крихітного паразита, який викликає "діарею мандрівників".

Цей мікроскопічний паразит Giardia duodenalis може спричинити дизентерію, кишкову інфекцію, яка призводить до сильної кривавої діареї та часто супроводжується шлунковими спазмами та лихоманкою.

Науковці з'ясували, що паразити знаходилися під кам’яними сидіннями унітазів.

Довідково: G.duodenalis — це крихітний грушоподібний паразит, який поширюється через їжу або воду, забруднену фекаліями інфікованої людини або тварини. Організм порушує захисну оболонку кишківника людини,отримуючи доступ до поживних речовин, які знаходяться там. Більшість людей, інфікованих G. duodenalis, швидко одужують без антибіотиків. Однак через те, що паразит порушує слизову оболонку кишечника, бактерії та інші організми також можуть проникнути всередину.

Автори дослідження зазначають, що виявлення G. duodenalis в туалетах залізного віку є "найпершим відомим доказом G. duodenalis, виявленим у минулій популяції будь-де у світі".

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