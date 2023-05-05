Вчені дослідили давній кулон та знайшли на ньому ДНК жінки, яка жила на Землі 20 тисяч років тому

Науковцям вперше вдалося виділити ДНК із прикраси, яку носила на собі давня людина понад 20 тисяч років тому. Вони з'ясували, що кулон, виготовлений із зуба оленя, носила жінка.

Як повідомляє Arkeonews, підвіска із зуба оленя була виявлена у Денисовій печері на Алтаї. Щоб витягти з неї ДНК можливого власника, дослідники застосували новий метод.

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Зазначається, що раніше ДНК древніх людей добувалися вченими двома основними методами – з кісткових останків або з ґрунту історичних шарів. Наразі науковці використали метод "пральної машинки" – це коли предмет піддається обвиванню при температурі до 90 градусів Цельсія, а потім у змивах виділяють ДНК. При цьому самі артефакти залишаються непошкодженими.

Тож під час дослідження вчені виявили в зубі оленя мітохондріальну ДНК (мітохондріальна ДНК зазвичай передається від матері до потомства) Homo Sapience – жінки, що належала до роду давніх північних євразійців, які мешкали у Східному Сибіру. Як виявилося, вона носила цю прикрасу 19-25 тисяч років тому.

Дослідники також з'ясували, що зуб належав вапіті, також відомому як лось (Cervus canadensis). Аналіз прикраси показав, що кулон виготовила або носила "самка Homo sapiens, генетична структура якої нагадує особини північної Євразії, які жили приблизно в той же час".

Дослідження було опубліковано у журналі Nature.

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