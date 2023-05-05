Ученые исследовали древний кулон и нашли на нем ДНК женщины, жившей на Земле 20 тысяч лет назад

Ученым впервые удалось выделить ДНК из украшения, которое носил на себе древний человек более 20 тысяч лет назад. Они выяснили, что кулон, сделанный из зуба оленя, носила женщина.

Как сообщает Arkeonews, подвеска из зуба оленя была обнаружена в Денисовой пещере на Алтае. Чтобы извлечь из нее ДНК возможного владельца, исследователи применили новый метод.

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Отмечается, что ранее ДНК древних людей добывались учеными двумя основными методами – из костных останков или из исторических слоев. Ученые использовали метод "стиральной машинки" - это когда предмет поддается обвиванию при температуре до 90 градусов Цельсия, а затем в смывах выделяют ДНК. При этом сами артефакты остаются неповрежденными.

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Во время исследования ученые обнаружили в зубе оленя митохондриальную ДНК (митохондриальная ДНК обычно передается от матери к потомству) Homo Sapience – женщины, принадлежавшей к роду древних северных евразийцев, проживавших в Восточной Сибири. Как оказалось, она носила это украшение 19-25 тысяч лет назад.

Исследователи также выяснили, что зуб принадлежал вапити, также известному как лось (Cervus canadensis). Анализ украшения показал, что кулон изготовила или носила "самка Homo sapiens, генетическая структура которой напоминает особи северной Евразии, жившие примерно в то же время".

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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