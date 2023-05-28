Вчені дослідили як будуть поводити себе люди, коли дізнаються про кінець світу

Вчені провели експеримент у комп'ютерній грі, щоб перевірити, як люди відреагують на звістку про кінець світу

Дослідники вирішили відтворити уявний світ на порозі апокаліпсиса, використовуючи комп'ютерну гру ArcheAge. Ця гра, що має формат масової рольової онлайн-гри (MMORPG) з відкритим світом, надала науковцям можливість дослідити, як люди поводяться в екстремальних ситуаціях.

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Видання IFLScience опублікувало результати цього унікального дослідження. В ході експерименту учасники гри мали змогу виконувати квести, досліджувати віртуальну карту, підвищувати рівень свого персонажа та збирати спорядження.

Дослідники проаналізували більше ніж 270 мільйонів записів щодо поведінки гравців після оголошення про наближення "кінця світу" у грі.

Отримані результати дослідження виявили наступне. За словами команди вчених, гравці, які залишилися в грі до самого кінця, зазвичай проявляли найбільшу миролюбну поведінку. Імовірно, це свідчить про їхню велику відданість грі та внутрішню лояльність до неї. З іншого боку, гравці, які добровільно покинули гру раніше, були названі "чернерами" командою дослідників. Вони, як правило, виявляли антисоціальну поведінку, таку як вбивство інших гравців, ймовірно, через втрату "почуття відповідальності та прихильності до гри".

Учасникам дослідження було повідомлено, що їхній віртуальний світ буде знищений за кілька днів. Ця інформація додала ще більше емоційного напруження до їхнього дослідження.

Загалом, хоча команда підкреслює, що дослідження, звичайно, обмежене тим фактом, що воно відбувалося у відеогрі, кінець цього світу був досить мирним, а іноді навіть позитивним, із появою просоціальної поведінки до кінця.

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