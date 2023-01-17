Вчені дослідили "живі камені" в Румунії, що повільно ростуть на 5 см кожні 1000 років (фото)

Живі сферичні камені у селі Костешти в Румунії, що ростуть

Ці химерні сферичні камені виглядають так, наче прибули з якоїсь інопланетної плантації, але насправді вони утворилися природним чином, повільно ростуть і називаються "тровантами"

Про це пише Daily Mail. Їх знайшли в невеликому румунському селі під назвою Костешти, за 80 кілометрів на захід від Бухареста. Трованти виглядають як надуті кам'яні бульбашки та сильно відрізняються розмірами.

Процес росту цих опуклих фігур починається з гальки, з кожним тисячоліттям мінеральні структури виростають на 5 сантиметрів, імітуючи життя рослин або ссавців.

Ці камені переважно складаються з твердого кам'яного ядра, оточеного піском. "Trovants" є синонімом німецького терміна Sandsteinkonkretionen і означає буквально "цементований пісок".

Ці структури не можна назвати "живими" з наукової точки зору, проте місцеві жителі та туристи давно прозвали їх так, адже вони з часом збільшуються.

Дослідники зазначають, що процес росту цього "живого каміння" дуже схожий на ріст рослинної тканини. Але найбільш дивним є те, що ці структури також "народжують" нові камені, імітуючи поведінку тварин.

Вчений Мірч Тиклін з Геологічного інституту Румунії зазначив, що ці структури мають різний вік, та сильно відрізняються розмірами – деякі, наприклад, можуть досягати 15 метрів у діаметрі, інші навпаки – досить малі, і можуть поміститися в долоні.

Вчені пишуть, що трованти не просто "виростають" із землі, фактично вони присутні в масі пісків різного геологічного віку і оголюються з часом. Ці загадкові "живі камені" ростуть на 5 см кожні 1000 років, використовуючи для цього дощову воду

Зазвичай, "живе каміння" складається з вельми твердого кам'яного ядра, яке оточене піском, що утворює оболонку. У дощовій воді мінерали вступають у реакцію, що створює тиск всередині – це змушує скелю "рости" та "давати потомство".

До того ж зрізи трованта дуже нагадують кільця на зрізі дерева – кожне з цих кілець каменю свідчить про певний періоду його росту.

Село Костешти в Румунії не є єдиним місцем, де можна зустріти таке каміння. Дослідники виявили, що трованти зустрічаються по всьому Карпатському регіону Румунії.

Однак найбільш популярними серед туристів стали саме "живі" камені в Костешти, через їхній великий діаметр, а також химерні кулясті та яйцеподібні форми. Ба більше, низка каменів є складними здвоєними фігурами.

За словами Тикліна, відмінною рисою костештських травантів є наявність у них "потомства" – численних дрібніших структур на поверхні великого каменя. Такі"мікротрованти" не мають досконалих форм, проте явно виявляють тенденцію до сферичності.

Трованти в Румунії

Раніше, дослідники виявили понад 130 прихованих дверей у Великій китайській стіні. Ці таємні проходи історично були призначені для розвідників, а деякі з них були побудовані як канали для зв’язку між Великою стіною та її межами, або як канали для торгівлі та комерції в давні часи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!