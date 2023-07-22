Вчені з Франції вияснили, як можна попередити про землетруси через супутники GPS

Поки що передбачити землетруси неможливо. Проте двоє вчених з Інституту досліджень розвитку та Університету Лазурного берега у Франції дослідили, що теоретично супутники GPS можуть передбачити підземні поштовхи за кілька годин до їх появи.

Про це повідомили в Space. Зазначили, що супутники GPS повинні бути в 50 разів чутливішими, ніж зараз, аби виявити передвісник землетрусу.

По всьому світу кожні п'ять хвилин тисячі станцій записують свої позиції GPS. Ці спостереження можуть дозволити вченим виявити навіть незначні рухи землі.

Під час дослідження вчені обрали місця, які знаходяться навколо відомих місць землетрусів з магнітудою 7 та вище. Вчені проаналізували, як змінювалася їхня позиція протягом 46 годин до появи землетрусу. Також вони підрахували, наскільки добре фактичний рух відповідає руху, який, як вони очікували, розповість про землетрус. Зокрема, ці показники почали збігатися, коли до початку підземних поштовхів залишалося дві години.

Незважаючи на успіх під час дослідження, сейсмологи ще дуже далекі до того, аби перетворити це на засіб прогнозування початку землетрусів. Адже сучасні інструменти не настільки хороші, щоб фактично зафіксували цей рух. Для успіху обладнання повинно бути приблизно в 50 разів чутливішим.

Своєю чергою відкриття вчених доводить, що землетруси не є хаотичними та миттєвими явищами, спричиненими різкими рухами розломів. Натомість землетруси можуть мати елементи-попередники.

Нагадаємо, вчені здійснили відкриття та довели наявність твердого металевого ядра в центрі Місяця, аналогічно до ядра Землі. Дослідження вказують на присутність твердого внутрішнього ядра діаметром приблизно 500 кілометрів.

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