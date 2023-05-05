Вчені знайшли меч часів середньовіччя, вмурований у камінь: чому легенда про Ескалібур не зовсім вигадка

У каплиці Монтесієпі (Cappella di San Galgano a Montesiepi), що на території Італії, можна побачити майже казковий та оповитий легендами меч, вмурований у камінь, який найбільше сподобається фанатам легенд про короля Артура. Унікально те, що вчені, які провели хімічний аналіз, визначили, що меч не є підробкою і походить з часів середньовіччя.

Про це пише IFLScience.

Легенда, пов'язана з мечем, описує історію Галгано Гвідотті, лицаря, який народився у 1148 році і став католицьким святим.

Як розповідає легенда Гальгано втратив батька ще дитиною. Подорослішавши, він брав участь у міжусобних війнах місцевих феодалів та проливав кров.

З роками лицар ставав все жорстокішим, до моменту релігійного прозріння, після якого він став християнином. Він пішов від своєї нареченої і став відлюдником. Гальгано регулярно бачив видіння, які зрештою спонукали його побудувати власний скит.

Щоб довести свою абсолютну відмову від жорстокості та насильства Гальгано встромив свій меч у камінь. Яким же було здивування лицаря, коли меч легко встромився у камінь та пройшов крізь нього, залишивши руків'я зверху і вістря з іншого кінця. Відтоді меч став одним цілим з каменем і зараз його можна побачити у Ротонді в Сієні, Тоскана.

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Хімік Луїджі Гарласкеллі провів аналіз меча, виявивши неймовірні деталі та написав: "Стиль меча відповідає стилю іншої такої зброї того ж часу. Ми навіть можемо назвати його мечем, типовим для кінця XII століття".

Потім вчений просвердлив отвір у камені, з якого стирчав меч, взяв зразки металу та відправив їх на аналіз, який показав, що артефакт середньовічний та дійсно походить з часів лицаря Гальгано.

Неймовірно те, що муміфіковані руки, які трималися біля меча, як стверджують розповіді, належали злодіям, які хотіли забрати камінь, але Бог вразив їх – походять з 12 століття. Крім того, доведено, що руків’я та лезо, що виступає з каменю є одним цілим. Як меч потрапив у камінь – загадка.

Нагадаємо, ми вже писали про легендарну правительку Єгипту – Клеопатру.

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