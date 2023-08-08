Вчені знайшли спосіб повернути молодість за короткий проміжок часу

Група вчених на чолі зі знаменитим дослідником антивікових процесів із Гарвардської медичної школи Девідом Сінклером заявила, що вони знайшли спосіб повернути молодість за тиждень.

Дослідники виявили шість хімічних коктейлів, які можуть відновити юнацький профіль транскриптів всього геному і обернути транскриптомний вік, повідомляє Aging.

Транскриптом – це сукупність всіх РНК, які синтезуються клітиною. РНК відповідають за синтез білків, які є будівельними блоками клітин.

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Коктейлі були випробувані на клітинній культурі й показали вражаючі результати. Клітини, які отримували коктейлі, виглядали й функціонували як молодші клітини. Вони також були більш стійкими до пошкоджень і хвороб.

Дослідники ще не перевірили свої результати на людях, але вони впевнені, що їхні коктейлі можуть повернути молодість людям. Вони планують розпочати клінічні випробування в найближчому майбутньому.

Це відкриття, запевняють науковці, може змінити наше ставлення до старіння і довголіття. Якщо коктейлі пройдуть клінічні випробування, вони можуть стати доступними для всіх. Це дасть нам можливість повернути молодість і прожити довге і здорове життя.

Однак інші вчені висловлюють скептицизм щодо результатів дослідження. Вони зазначають, що дослідження було проведене на клітинній культурі, і його результати не обов'язково можна перенести на людей. Вони також закликають вчених провести більше досліджень, перш ніж заявляти про те, що вони знайшли спосіб повернути молодість.

Попри скептицизм, дослідження Девіда Сінклера є значним кроком уперед у пошуку способів повернути молодість. Воно дає нам надію на те, що в недалекому майбутньому ми зможемо зупинити старіння і прожити довге і здорове життя.

Нагадаємо, що існують продукти, які пізно ввечері краще не їсти, адже їх вживання може позначитись на якості вашого сну. Дієтологи радять припинити їх вживання за кілька годин до сну.

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