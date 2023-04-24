Вчені знайшли спосіб заживляти рани утричі швидше: як це працює

Медики відкрили спосіб лікувати рани втричі швидше за допомогою електрики. Нову методику планується використовувати для загоєння хронічних ран, що є серйозною проблемою для здоров'я і можуть навіть призвести до ампутації.

Як повідомляє SciencAalert, міжнародна група зі Швеції та Німеччини розробила метод, який використовує електричну стимуляцію для прискорення процесу загоєння. Робота опублікована у журналі Lab on a Chip.

Дослідники використовували одну з властивостей клітин шкіри – електротаксис, тобто здатність спрямовано "мігрувати" в електричних полях. Це означає, що якщо чашку Петрі з клітинами шкіри помістити в електричне поле, клітини перестають рухатися безладно і починають рухатися в одному напрямку.

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Використовуючи крихітний чіп, дослідники змогли порівняти загоєння ран на штучній шкірі, стимулюючи одну рану електрикою і дозволяючи іншій гоїтися без електрики. Відмінності були разючими: рана, що зазнавала електричної стимуляції, загоїлася втричі швидше порівняно з контрольною.

Білок, що викликає зростання пухлин, застосували в лікуванні ран, що не гояться.Вчені синтезували сполуку, яка допоможе при загоєнні хронічних ран у хворих на діабет. Що цікаво, стимуляція допомогла і при загоєнні ран на штучній шкірі, у клітинах яких були метаболічні зміни, що виникають при діабеті. В результаті "хвора" шкіра гоїлася майже так само швидко, як звичайна "здорова".

У майбутньому дослідники планують розробити індивідуальніший підхід до лікування кожної рани, отримавши спосіб "сканувати" рани та адаптувати стимуляцію під конкретний випадок.

Пропонуємо дізнатися про новий винахід вчених, який не зашкодить навіть дітям, які його можуть проковтнути.

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