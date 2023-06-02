Вчені знайшли в Ірані древнє підземне місто, яке служило укриттям від загарбників

Під час розкопок у маленькому містечку на території Ірану група археологів знайшла підземне місто Нушабед, яке було створене за часи Сефевідів, Ільханідів та Сасанідів.

Про ціни пише UAINFO.

Крім того, вони знайшли ознаки окупації міста, яка продовжувалась до вступу на трон династії Каджарів.

Підземне місто складається з трьох рівнів, які мають глибину 16 метрів. Також воно було забезпечено мережею тунелів та камер, загальною площею 1,5 га. Усі три рівні з'єднані вертикальними та горизонтальними каналами, які виконували родь вентиляційної системи.

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Щоб потрапити до підземного міста, необхідно було знати спеціальні приховані входи: невеликі колодязі та вузькі коридори, заховані у будинках, мечеті, замку Сізан та каналах. Місто так добре заховали, що його змогли знайти лише після того, як місцевий житель випадково наштовхнувся на тунель, копаючи канаву у дворі.

На думку науковців підземне місто можливо використовували в якості укриття від загарбників. Якщо ж навіть хтось з ворогів потрапляв усередину – складна мережа тунелів, які піднімаються та опускаються, збивала їх з пантелику. Передбачаючи довге перебування в укритті творці міста забезпечили його доступом до води.

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