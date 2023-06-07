Вчені знайшли у печерах на півдні Африки найдавніше людське поховання, віком понад 200 тис. років (фото)

Група міжнародних науковців повідомила про знайдення найстарішого відомого людського поховання у печерах на півдні Африки. Вчені встановили, що його вік становить не менше 200 000 років, що перевищує вік найдавнішого відомого поховання Homo sapiens. Знахідка містить рештки виду людини Homo naledi і буде описана у трьох статтях, які збираються опублікувати в журналі eLife, повідомляє журнал Science.

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Дослідження проводила команда палеоантропологів в Колисці Людства поблизу Йоганнесбурга. У 2013 році вони виявили рештки мінімум 15 осіб, що жили приблизно 335 000-241 000 років тому. Ці рештки мали анатомічні особливості, відрізняючись від відомих видів людей. Вони мали маленький розмір мозку, схожий на мозок шимпанзе (Pan) чи австралопітека (Australopithecus), і досягали росту 1,5 метра. Вчені прийшли до висновку, що це раніше невідомий вид, який отримав назву Homo naledi.

У 2018 році під час продовження досліджень вчені натрапили на яму глибиною близько 8 сантиметрів і розмірами 50 на 25 сантиметрів. Вона була заповнена 83 фрагментами кісток однієї особини H. naledi та кількома кістками інших особин. Також були знайдені червоні камені, які, ймовірно, використовувалися для прикриття тіла. Вчені вважають, що це поховання члена групи Homo naledi, що свідчить про культурні практики поводження з мертвими. Це означає, що Homo naledi принесли тіло свого родича до печери, викопали яму і прикрили його каменями. Найстаріше поховання, пов'язане з Homo sapiens, оцінюють на 78 000 років.

У інших частинах печери було знайдено 90 фрагментів скелета та 51 фрагмент зубів Homo naledi. Деякі з решток належали дитині, а поруч з нею було знаряддя з каменю. Вивчення останків свідчить про те, що тіла були обережно поховані в ембріональній позі або у сидячому положенні. Також на стінах печери, де не було слідів інших видів людей, були знайдені штрихи та геометричні фігури, які можуть бути найстарішим прикладом мистецтва. Все це свідчить про розвинутість і самосвідомість Homo naledi.

Нагадаємо, археологи знайшли в Китаї поховання часів династії Тан.

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