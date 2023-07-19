Вчені виявили, що доісторичні ссавці полювали на втричі більших за них динозаврів

Знаменита скам'янілість, віком приблизно 125 мільйонів років, розкриває нам нову перспективу щодо взаємодії ранніх ссавців із динозаврами. Дослідження зазначеної знахідки, опубліковані в журналі Scientific Reports, були проведені китайськими та канадськими науковцями, і вони стверджують, що ранні ссавці не ховались від великих динозаврів, як це раніше припускалося.

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Скам'янілість, яку виявив фермер у китайській провінції Ляонін ще у 2012 році, представляє собою унікальну сцену вполювання – маленький ссавець розміром з борсука, відомий як репеномамус (Repenomamus), впився зубами у невеликого рослиноїдного динозавра пситтакозавра (Psittacosaurus), що був у три рази більший за нього.

Вага молодого динозавра, оцінена науковцями, становить приблизно 10,6 кілограма, тоді як ссавця лише 3,4 кілограма. Сцена вполювання, яку зафіксувала скам'янілість, дуже експресивна – репеномамус сидить зверху на лежачому пситтакозаврі та впивається зубами у його ребра. Одна ступня маленького ссавця затиснута під тілом динозавра, а інша – у його щелепах, свідчить про жорстоку боротьбу між двома тваринами.

Ця знахідка підводить під сумнів розповсюджену думку про те, що ссавці в той час лише ховалися від великих динозаврів і знаходили для себе нішу після масового вимирання.

Дослідження цієї скам'янілості дозволяє нам краще зрозуміти життя ранніх ссавців та їхні взаємини з динозаврами. Знахідка є унікальною, і вона дає нові підстави для вивчення історії земних створінь того часу.

Нагадаємо, на торги у Швейцарії виставили повний скелет найвідомішого динозавра Тиранозавра Рекса.

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