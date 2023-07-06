Вчені виявили, що у часи палеоліту люди користувались місячним календарем: допомагав виживати в умовах льодовикового періоду

Дослідивши наскельні малюнки часів верхнього палеоліту, вчені зробили висновки, що це протописемність, яка допомагала нашим предкам виживати в умовах льодовикового періоду. Вчені стверджують, що близько 37 тисяч років тому жителі Європи почали малювати тварин.

Про це пише Cambridge Archaeology Journal.

Наскельні малюнки різних періодів знаходили приблизно в 400 печерах на у Європі та на Британських островах. Найстарішим з них 42 тисячі років.

Приблизно 20 тисяч років тому древні люди почали доповнювати свої малюнки незрозумілими лініями, точками та Y-подібними символами. Науковці висунули припущення, шо це система протописемності, яка допомагала вичисляти сезони розмноження показує деяких видів тварин.

Враховуючи, що люди європейського верхнього палеоліту були мисливцями-збирачами, вони їли багато м'яса, а отже від полювання залежало їхнє життя. Відомо, що в сезон збору до стада тварини стають вразливіші, тому обчислювати сезони розмноження у такій ситуації ставало дуже корисним.

Звернувши увагу на загальну кількість знаків, знайдених у печерах, дослідники виявили, що всі вони поділяються на серії, що відповідає 13 місячним місяцям кожного року.

"Ми припускаємо, що ці серії передають інформацію про поведінку тварин у ті чи інші місяці", - стверджують автори.

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Крім того, вони вважають, що за допомогою знаків також вичисляли ймовірність та частоту того чи іншого погодного явища

"Здатність надавати абстрактні знаки явищам навколишнього світу, фіксувати минулі події та передбачати майбутні були глибоким інтелектуальним досягненням", — сказано у роботі.

Крім того, вчені припускають, що ця система письма може бути витлумачена як засіб письма, тобто зразок найбільш ранньої форми писемності у Homo sapiens.

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