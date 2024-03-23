Науковці виявили, що зірки можуть поглинати цілі планети, і подібне відбувається досить часто

Нещодавно опубліковане дослідження виявило, що явище зірок, що поглинають планети, є значно більш розповсюдженим у космосі, ніж припускали раніше.

Згідно з інформацією від The Guardian, група міжнародних дослідників проаналізувала численні пари зірок, які утворилися одночасно з однакової суміші космічного пилу та газу. Обидві зірки в кожній парі мали бути майже ідентичними за складом. Проте, дослідники з’ясували, що в 8% випадків (що становить приблизно одну з кожних дванадцяти) була одна зірка, яка помітно вивергала шлейфи елементів, які зазвичай зустрічаються на планетах.

Це переконливий доказ про те, що існують зірки, які поглинають в себе планетні об’єкти або їхні компоненти, що призвело до зміни їх хімічного складу. Хоча точно встановити, чи це були цілісні планети, чи лише частини протопланетного диска, є складним завданням.

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Астрономи вже давно припускали можливість подібного, але лише минуло року було виявлено першу зірку, що поглинає планети. Останні дослідження вказують на те, що цей процес може бути набагато більш розповсюдженим, ніж припускалося раніше, і навіть молоді зірки здатні на поглинання.

Зазвичай, коли зірки старіють, вони розширюються, поглинаючи планети. Проте об'єкти, які були виявлені в ході досліджень, не були старими гігантами, а належали до категорії зірок "головної послідовності", що перебувають у стабільному періоді свого життя, подібно до нашого Сонця.

Що стосується потенційної загрози для нашої планети, то вчені запевняють, що Сонячна система є "цілком стабільна".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що науковці виявили в космосі ключовий компонент, необхідний для зародження життя.

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