Вчені знайшли невідомий шар мантії у надрах Землі

Дослідники Техаського університету в Остіні виявили у надрах планети Земля новий шар мантії. Ця частково розплавлена порода відіграє важливу роль у тектоніці плит.

Як зазначається у статті, опублікованій у журналі Nature Geoscience, цей шар знаходиться більш ніж за сто кілометрів від поверхні Землі. Він є частиною астеносфери, розташованої під тектонічними плитами у верхній частині мантії.

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Науковці зауважили, що астеносфера досить пластична поряд із сусідніми шарами, тому літосферним плитам легше пересуватися нею. Причиною пластичності може бути розплавлення породи.

"Низька в'язкість астеносфери призводить до того, що швидкість сейсмічних хвиль у ній падає, проте нижня межа цієї зони залишалася маловивченою", – кажуть вчені.

Вони проаналізували сейсмічні зображення мантії, отримавши глобальну карту астеносфери, і з'ясували, що на глибині 150 кілометрів спостерігається позитивний градієнт сейсмічної швидкості (швидкість починає рости з глибиною). "Цей шар є основою астеносфери, де міститься частковий розплав", — йдеться у статті.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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