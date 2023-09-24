Науковці пояснили, чи можна посивіти за ніч

Вчені кажуть, що існує зв’язок між стресом і посивінням волосся, але думка про те, що волосся може посивіти за одну ніч, більше міф, ніж реальність.

Зазначається, що найчастіше екстремальні події змінюють колір волосся протягом кількох днів або місяців. Біологічне підґрунтя цього явища було виявлено під час дослідження. Дослідники виявили, що стрес активує симпатичну нервову систему, що спричиняє постійне пошкодження клітин, що виробляють пігмент у волосяних фолікулах.

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Причина, по якій стрес не може спричинити ваше волосся посивіти за одну ніч, полягає в тому, як волосся росте. Колір волосся визначається в фолікулі до того, як волосся виросте і стане видимим.

Після того, як пасмо волосся виросло зі шкіри голови, його колір неможливо змінити. Отже, раптова або швидка зміна кольору волосся неможлива, оскільки це потребує випадання всього волосся та його заміни новим сивим волоссям, що є тривалим процесом.

Зазначається, що феномен, коли люди сприймають швидку зміну сивого волосся, часто під час стресу, зазвичай пов’язаний зі станом, який називається телогеновим випаданням.

"Цей стан спричиняє переважно випадання темнішого (старішого) волосся, залишаючи за собою сиве або біле волосся та створюючи враження раптового посивіння", – кажуть дослідники.

Коли випадаюче волосся відростає, воно може бути сивим або мати свій первісний колір.

Нагадаємо, науковці зі Школи медицини Гроссмана Нью-Йоркського університету вважають, що знайшли причину, чому людське волосся втрачає свій колір, коли ми старіємо.

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