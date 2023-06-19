Вчені пояснили, чому не варто викидати прожилки з бананів

Нитки банана відомі як пучки флоеми, знаходяться між шкіркою фрукта та його м'якоттю. Багато хто їх викидає, однак вчені кажуть, що не варто цього робити, оскільки ці прожилки напрочуд поживні.

Зазначається, що один середній банан містить трохи менш як 100 калорій, а також велику кількість необхідних поживних речовин, таких як клітковина, калій, вітамін B6, вітамін C, магній і марганець. Нитки бананів теж багаті на корисні речовини.

Читайте також: Як використовувати бананову шкірку у випічці й не тільки: лайфхак

Як повідомляє IFL Science, пучки флоеми діють як трубки для перекачування цукру та інших продуктів фотосинтезу туди, куди вони потрібні. Ці трубки мають бути надзвичайно міцними, щоб виконувати цю важливу задачу, тому вони складаються зі складніших типів волокон, ніж решта банана.

За словами Ніколаса Д. Гіллітта, головного наукового співробітника BerkleyRD і колишнього віцепрезидента з досліджень харчування та директора Інституту харчування Dole, ці прожилки містять більше різноманітних типів волокон і структурних компонентів, ніж м'якоть банана.

Теж саме він зазначив про шкірку банана. За його словами, хоча вони дуже жорсткі та гіркі, вони є їстівними та багаті на життєво важливі поживні речовини.

Тому експерт порадив використовувати шкірки від бананів як природне добриво для рослин.

Раніше ми писали про те, як правильно зберігати банани. Завдяки цим порадам, фрукт залишиться свіжим майже 3 тижні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!