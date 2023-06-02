Вчені пояснили, чому собаки їдять траву: чи варто їм забороняти це

Собаки часто їдять траву й точного пояснення цьому не існує. Вважається, що більшості тварин просто подобається смак трави.

Тим часом науковці Єллоустоунського національного парку у США кажуть, що вовки теж харчуються травою. Тож можливо, що поїдання трави собаки успадкували від своїх найближчих родичів.

Дослідження, проведене за участю 12 собак, які щодня їли траву, показало, що не всі тварини робили це, би "прочистити шлунок". Тож твердження, що собаки їдять траву для виклику блювоти вважається неправдивим.

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Вчені допускають, що собаки їли траву, аби наситити шлунок клітковиною.

"Відповідь на питання, чому ваша собака їсть траву, може бути простою: тому, що вона це любить. Вашій собаці може бути нудно, а пожувати траву — це означає чимось зайнятися... Зривання трави із землі теж може приносити задоволення", – кажуть науковці.

Що ж стосується блювання собак після поїдання трави, дослідники порадили власникам чотирилапих при частих випадках звертатися до ветеринарів, аби з'ясувати, чи все в порядку із травленням у пса.

Нагадаємо, експерти Американського хімічного товариства пояснили, чому собакам не можна їсти шоколад.

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