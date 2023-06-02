Ученые объяснили, почему собаки едят траву: стоит ли им запрещать это

Собаки часто едят траву и точного объяснения этому не существует. Считается, что большинству животных просто нравится вкус травы.

Тем временем ученые Йеллоустоунского национального парка в США говорят, что волки тоже питаются травой. Так что возможно, что поедание травы собаки унаследовали от своих ближайших родственников.

Исследование, проведенное с участием 12 собак, которые ежедневно ели траву, показало, что не все животные делали это, чтобы "прочистить желудок". Так что утверждение, что собаки едят траву для вызова рвоты считается ложным.

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Ученые допускают, что собаки ели траву, чтобы насытить желудок клетчаткой.

"Ответ на вопрос, почему ваша собака ест траву, может быть прост: потому, что она это любит. Вашей собаке может быть скучно, а пожевать траву — это значит чем-то заняться... Срывание травы с земли тоже может доставлять удовольствие", – говорят ученые.

Что же касается рвоты собак после поедания травы, исследователи посоветовали владельцам четырехлапых при частых случаях обращаться к ветеринарам, чтобы выяснить, все ли в порядке с пищеварением у пса.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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