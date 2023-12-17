Науковці визначили ще одну небезпеку нерегулярного сну

За даними нового дослідження, люди з нерегулярним графіком сну мають підвищений ризик розвитку деменції.

Дослідники з Університету Монаш в Австралії проаналізували дані 88 094 людей віком від 62 років. Вони виявили, що ті, хто мав дуже нерегулярний графік сну, мали на 30% вищий ризик розвитку деменції протягом семи років, ніж ті, хто мав середній індекс регулярності сну, пише Newsweek.

"Хороший сон необхідний для підтримки зв’язків у нашому мозку та консолідації пам’яті" - розповів Newsweek автор дослідження Метью Пасе, професор і дослідник деменції в Університеті Монаш.

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Він наголосив, що сон також виконує в мозку функцію, подібну до сміттєвої машини, допомагаючи очищати метаболічні відходи, які накопичуються в нашому мозку, коли ми не спимо.

Пасе закликав людей намагатися дотримуватися регулярного графіка сну, навіть якщо це не завжди можливо. Він також зазначив, що є інші фактори способу життя, які можуть допомогти зменшити ризик розвитку деменції, такі як фізична активність, здорове харчування та догляд за здоров’ям серця. Дослідники все ще не знають, як саме нерегулярний сон може підвищити ризик деменції. Однак вони припускають, що це може бути пов’язано з порушенням нормального функціонування мозку під час сну.

"Сон є важливим для здоров’я нашого мозку, і важливо дотримуватися регулярного графіка сну, щоб забезпечити максимальні переваги сну. Це лише одна з багатьох речей, які ми можемо зробити, щоб зменшити ризик розвитку деменції", – додав науковець.

Що таке деменція

Це синдром, який характеризується прогресуючим порушенням когнітивних функцій, таких як пам'ять, мислення, мова та здатність до судження. Деменція може також призвести до змін у поведінці та особистості.

Існує багато різних типів деменції, але найпоширенішим є хвороба Альцгеймера. Інші поширені типи деменції включають судинну деменцію, лобно-підкіркову деменцію та деменцію з тілами Леві.

Деменція не є неминучим наслідком старіння. Однак ризик розвитку деменції зростає з віком. Проти деменції ліків не існує.

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