Вчені визначили максимальну температуру, яку здатне витримати тіло людини

Нові дані щодо максимальних значень тепла та вологості, що можуть переносити люди, вражають. Нові дослідження дозволяють переглянути раніше встановлені обмеження, вказуючи на те, що навіть здорова особа може стикнутися з небезпекою при довготривалому перебуванні в умовах високих температур та високої вологості.

Навіть здорова молода людина помре, витримавши шість годин тепла 35 градусів за Цельсієм (95 Фаренгейтів) у поєднанні зі 100-відсотковою вологістю, але нові дані показують, що поріг може бути значно нижчим, пише Science Alert.

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Вчені виявили, що піт, який є натуральним механізмом охолодження тіла, при певних умовах перестає ефективно випаровуватися з поверхні шкіри. Це може призвести до ризику теплового удару, відмови органів та, в крайніх випадках, смерті.

Дослідження показали, що критична температурна межа, яка визначається як "температура за вологим термометром", насправді може бути набагато нижчою, ніж раніше думалося. Відомі випадки, коли ця межа була порушена, були в основному зафіксовані в Південній Азії та Перській затоці, і не призводили до масової смертності.

Експерти зауважують, що реакція на екстремальні температури та вологість може варіювати залежно від віку, стану здоров'я та соціальних факторів. Останні дослідження також вказують на зростання ризику внаслідок змін клімату та підвищення глобальної температури.

Інформація з підрахунків показала, що температура за вологим термометром може регулярно перевищувати 35 градусів у різних точках світу протягом найближчих десятиліть, якщо тренд зі зростання температури продовжиться.

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