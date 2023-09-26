Вчені визначили час та день, коли люди найчастіше помирають

Науковці визначили час та день, коли люди найчастіше помирають. Дослідження показали, що певні дні тижня є набагато смертоноснішими, і в один день року, зокрема, буває більше смертей, ніж в будь-який інший.

Частково це пов’язано з такими факторами, як передозування наркотиків і вогнепальна зброя. Про це повідомляє Daily Mail.

Відповідно до дослідження Гарвардської медичної школи, найімовірніший час смерті людей – 11 ранку. Професор Кліффорд Сапер, провідний автор статті, зазначив, що практично всі фізіологічні процеси мають циркадний ритм, тобто вони відбуваються переважно в певні частини дня.

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Існує навіть циркадний ритм смерті, тому в загальній популяції люди, як правило, мають найбільшу ймовірність померти вранці. Середній час близько 11:00.

За статистикою Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) у холодні зимові місяці помирає більше людей, ніж в будь-яку іншу пору року. Січень і грудень, як правило, є найбільш смертоносними місяцями в році.

Новий рік є найсмертоноснішим у році. Своєю чергою аналіз 39 мільйонів смертей між 1999 і 2004 роками показав, що є один день тижня, коли люди частіше помирають – субота.

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