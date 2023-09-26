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Вчені визначили час та день, коли люди найчастіше помирають

Анастасія Крищук

Вчені визначили час та день, коли люди найчастіше помирають

Науковці визначили час та день, коли люди найчастіше помирають. Дослідження показали, що певні дні тижня є набагато смертоноснішими, і в один день року, зокрема, буває більше смертей, ніж в будь-який інший.

Частково це пов’язано з такими факторами, як передозування наркотиків і вогнепальна зброя. Про це повідомляє Daily Mail.

Відповідно до дослідження Гарвардської медичної школи, найімовірніший час смерті людей – 11 ранку. Професор Кліффорд Сапер, провідний автор статті, зазначив, що практично всі фізіологічні процеси мають циркадний ритм, тобто вони відбуваються переважно в певні частини дня.

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Існує навіть циркадний ритм смерті, тому в загальній популяції люди, як правило, мають найбільшу ймовірність померти вранці. Середній час близько 11:00.

За статистикою Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) у холодні зимові місяці помирає більше людей, ніж в будь-яку іншу пору року. Січень і грудень, як правило, є найбільш смертоносними місяцями в році.

Новий рік є найсмертоноснішим у році. Своєю чергою аналіз 39 мільйонів смертей між 1999 і 2004 роками показав, що є один день тижня, коли люди частіше помирають – субота.

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