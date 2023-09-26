Ученые определили время и день, когда люди чаще всего умирают. Исследования показали, что определенные дни недели намного смертоноснее, и в один день года, в частности, бывает больше смертей, чем в любой другой.

Отчасти это связано с такими факторами, как передозировка наркотиков и огнестрельное оружие. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно исследованию Гарвардской медицинской школы, самое вероятное время смерти людей – 11 утра. Профессор Клиффорд Сапер, ведущий автор статьи, отметил, что практически все физиологические процессы обладают циркадным ритмом, то есть они происходят преимущественно в определенные части дня.

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Существует даже циркадный ритм смерти, поэтому в общей популяции люди, как правило, наибольшую вероятность умереть утром. Среднее время около 11 часов.

По статистике Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) в холодные зимние месяцы умирает больше людей, чем в любое другое время года. Январь и декабрь, как правило, являются самыми смертоносными месяцами в году.

Новый год самый смертоносный в году. В свою очередь, анализ 39 миллионов смертей между 1999 и 2004 годами показал, что есть один день недели, когда люди чаще умирают – суббота.

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