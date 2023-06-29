Почему нельзя забирать себе предметы и вещи умерших: смерть несет с собой мощную энергию

Неизбежная часть жизни смерть несет с собой мощную энергию, которая сохраняется в вещах ушедших. Хранение вещей ушедших близких может привлечь в нашу жизнь тьму и несчастье.

Некоторые предметы таят в себе большую опасность, чем другие. Например, никогда не следует хранить предметы, которые находились в непосредственном контакте с умершим.

Например, кровать или диван, на котором он лежал в последние минуты жизни. От постельного белья и одежды, которую носил усопший, следует незамедлительно избавиться, лучше всего сжечь или, в крайнем случае, выбросить.

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Личные вещи, которые имели большую сентиментальную ценность или часто носились умершим, также несут в себе тяжелую негативную энергию. С такими вещами рекомендуется расстаться. Однако верхнюю одежду, которую редко носил покойный, при желании можно оставить.

Соблюдайте осторожность при обращении с вещами умершего. Воздержитесь от прикосновения к ним как минимум в течение трех дней после кончины, а в идеале подождите полных сорок дней после поминок. Если вы все же решили оставить какие-либо вещи, лучше всего хранить их вдали от жилых помещений.

А как насчет ношения украшений, которые когда-то принадлежали покойному? Безопасно ли это делать? Аналогично, можно ли просто выбросить такие ценные вещи, как компьютеры и телефоны? Чтобы уберечься от опасностей, связанных с энергией, которую они несут, рекомендуется провести ритуал очищения:

- Для электронных устройств очистите их святой водой, протирая каждую поверхность.

- Пропустите предметы через дым церковной свечи.

- Что касается ювелирных изделий, переплавьте их и сделайте из них новые украшения.

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Соблюдение этих ритуалов должно обеспечить защиту от возможных несчастий, связанных с этими предметами.

Что касается вопроса о том, можно ли дочери носить вещи умершей матери, то эксперты единодушно не советуют этого делать. Хотя поначалу эти вещи успокаивают, постепенно они могут нарушить естественный поток энергии, приглашая в жизнь каскад несчастий.

Кроме того, важно отметить, что энергия смерти пронизывает все предметы, независимо от родства между умершим и владельцем. Поэтому носить с собой вещи чужого умершего близкого человека также нежелательно, так как они тоже будут нести в себе энергию смерти.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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