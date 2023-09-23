Вчені відкрили новий вид носорога, який жив 26,5 мільйонів років тому: важив 21 тону

Вчені виявили залишки величезного носорога, який жив близько 26,5 мільйонів років тому на територіях, що включають сучасний Казахстан, Китай, Монголію та Пакистан.

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Цей відкритий вид носорога вважають найбільшим ссавцем, відомим людству, що коли-небудь населяв нашу планету.

Про це пише ВВС.

Дослідження нового виду почалося після виявлення майже цілком збереженого черепа у провінції Ганьсу в Китаї у 2015 році. Коли науковці порівняли кістки з рештою відомих видів носорогів, вони не виявили жодних схожих рис.

Цей новий вид був названий Paraceratherium linxiaense. Виявилося, що ця доісторична тварина важила приблизно 21 тонну, що еквівалентно чотирьом слонам, та сягала висоти близько 7 метрів, що більше, ніж у сучасних жирафів. Вона також відзначалася довгою гнучкою шиєю і відсутністю рога на носі.

Нагадаємо, у Канаді знайшли мумію невідомої тварини віком 30 тисяч років.

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