Ученые открыли новый вид носорога, который жил 26,5 миллионов лет назад: весил 21 тонну

Ученые обнаружили остатки огромного носорога, жившего около 26,5 миллионов лет назад на территориях, включающих современный Казахстан, Китай, Монголию и Пакистан.

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Этот открытый вид носорога считают величайшим млекопитающим, известным человечеству, когда-либо населявшему нашу планету.

Об этом пишет BBC.

Исследование нового вида началось после обнаружения почти полностью сохранившегося черепа в провинции Ганьсу в Китае в 2015 году. Когда ученые сравнили кости с остальными известными видами носорогов, они не обнаружили никаких схожих черт.

Этот новый вид был назван Paraceratherium Linxiaense. Оказалось, что это доисторическое животное весило примерно 21 тонну, что эквивалентно четырем слонам, и достигало высоты около 7 метров, что больше, чем у современных жирафов. Она также отличалась длинной гибкой шеей и отсутствием рога на носу.

Напомним, в Канаде нашли мумию неизвестного животного в возрасте 30 тысяч лет.

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