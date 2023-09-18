В Канаде нашли мумию неизвестного животного в возрасте 30 тысяч лет

Горняки, работающие на золотых приисках в регионе Клондайк на территории Юкон в Канаде, обнаружили мумифицированные останки существа, состоявшие из меха, когтей и конечностей.

Об этом пишет Live Science.

После проведения нового анализа мумии ученые из Центра интерпретации Юкон-Беренгия установили, что это животное является родственником современного грызуна, умершего во время спячки около 30 тысяч лет назад.

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По информации Live Science, палеонтологи, изучавшие мумии этого древнего животного, выяснили, что сверток из шерсти, когтей и конечностей принадлежал упавшему в спячку арктическому (американскому или берингийскому) суслику. Эти грызуны до сих пор существуют и встречаются на той же территории, где были обнаружены древние мумии.

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В честь местности, где золотодобытчики обнаружили останки этого животного, ученые назвали его "Хестер".

Во время первого обзора древнего существа не было ясно, что это за животное.

Напомним,археологи во время раскопок в Болгарии обнаружили римский "холодильник" с остатками пищи, которому 1800 лет.

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