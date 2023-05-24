русский
Наука

Вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись

Ігор Романько

Вчені відповіли, коли астероїди можуть знищити Землю

Астрономи попереджають про особливу небезпеку, яку становлять астероїди шириною в 1 км для нашої планети. Недавні дослідження вказують, що протягом найближчих 1000 років щонайменше 28 таких астероїдів можуть наблизитися до Землі на дуже близьку відстань, навіть ближче, ніж Місяць.

Читайте також: Четверо астронавтів вирушать на МКС, щоб вперше виростити стовбурові клітини в умовах космосу

За даними ScienceAlert, автори нового дослідження вирішили оцінити ймовірність зіткнення астероїдів шириною в 1 км і більше з Землею в найближчі 1000 років. Вони провели моделювання траєкторій руху цих потенційно небезпечних космічних об'єктів.

Серед усіх відомих великих небезпечних астероїдів було виділено 28 об'єктів, які мають можливість зіткнутися з нашою планетою у майбутньому. Згідно з результатами моделювання, ці астероїди пролетять найближче до Землі, перебуваючи ближче, ніж Місяць.

Попри це, дослідники заявляють, що впродовж найближчих 1000 років ні один великий астероїд не зіткнеться з нашою планетою. Хоча гравітаційний вплив Сонця, інших планет та непередбачувані умови космосу можуть змінити траєкторію руху цих об'єктів, шанс зіткнення з Землею вважається незначним, за словами астрономів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке фріссон та 5 способів відчути "мурашки по шкірі".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Наука