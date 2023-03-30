Вчені відповіли, про що думають собаки, коли схиляють голову та запитливо дивляться

Що означає, коли собака схиляє голову на бік та запитливо дивиться

Дослідники з Університету Етвеша Лоранда в Угорщині вивчали поведінку собак, зосередившись на моменті, коли тварини схиляють голову набік і дивляться на своїх господарів запитливо. Це дослідження показало, що цей жест може свідчити про рівень інтелекту собак.

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У дослідженні взяли участь чотири десятки собак. Вчені спостерігали за їхньою поведінкою, коли власники просили тварин принести певну іграшку, називаючи її. 33 собаки не змогли зрозуміти, яку саме іграшку просили господарі, проте 7 з них зрозуміли та принесли потрібну іграшку. Це припущення дослідників підкріплює ідею про те, що схиляння голови є способом, за допомогою якого собаки обробляють значення слів та встановлюють зв'язки зі своїми господарями.

Іншими словами, навіть якщо улюбленці виглядають спантеличеними, їхня поведінка може свідчити про високий рівень інтелекту та здатність спілкуватися з людьми.

Дослідники зазначають, що нахил голови у собак може бути пов'язаний з наявністю значних слухових стимулів. Це стало відомо після дослідження, в якому вчені вивчали поведінку 7 "обдарованих реципієнтів", серед яких було 6 бордер-колі, що вважаються одними з найрозумніших собак у світі. Власники цих собак часто спостерігають, як їхні тварини нахиляють голову набік і запитливо дивляться на людей.

Нахил голови є асиметричною поведінкою, яка також зустрічається у людей під час роздумів чи прослуховування звуків. Виляння хвостом, обнюхування ніздрів та надання переваги конкретній лапі, також є прикладами асиметричної поведінки у собак.

У процесі дослідження вчені зосередилися на вивченні частоти та напряму такої поведінки у відповідь на вербальне прохання власника, наприклад, принести конкретну іграшку. Обдаровані собаки в 43% випадків нахиляли голови, коли власники називали іграшки, тоді як решта тварин нахиляла голову лише у 2% випадків.

Автори дослідження зазначають, що всі собаки час від часу схильні нахиляти голову, але у ситуації з іграшкою це роблять лише обдаровані собаки. Додаткове дослідження, яке тривало 2 роки, підтвердило, що собаки можуть нахилити голову, щоб краще розгледіти предмет, який їх зацікавив.

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