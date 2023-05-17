Вчені підтвердили, що спілкуватись з немовлятами – обов'язково

Чи потрібно розмовляти з дуже маленькими дітьми

Деякі дорослі вважають, що маленькі діти ще не здатні розуміти та сприймати багато розмов, тому з ними спілкуватися не має сенсу. Проте наукові дослідження доводять зворотне.

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Дослідники з Університету Східної Англії провели експеримент, під час якого вони записали 6 208 годин мовлення дітей. Вчених цікавило, як дитяче мовлення змінюється залежно від спілкування з дорослими. Вони вивчали мовлення 87 дітей у віці до 6 місяців та 76 дітей у віці 2,5 роки.

Аналіз записів показав, що діти, з якими багато говорили дорослі, виражали значно більше звуків. Крім того, у їхніх мозках спостерігалися вищі рівні мієліну – речовини, яка оточує нервові клітини та покращує передачу сигналів між ними.

Проте ці результати були виявлені лише у дітей до 2 років, у молодших дітей рівень мієліну був нижчим. Вчені пояснюють це різницею у стадіях розвитку мозку.

Науковці підкреслюють важливість спілкування з маленькими дітьми, що підтверджується результатами дослідження. Це має вплив на розвиток мовлення та збагачення словникового запасу дитини. Дослідники також планують продовжити свої дослідження, щоб отримати більш об'єктивні та точніші результати.

Нагадаємо, фахівці стартапу Overture Life з Барселони створили робота для ін'єкції сперми. Він зміг автоматизувати процес екстракорпорального запліднення, завдяки чому цього року народилися перші діти за допомогою робота.

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