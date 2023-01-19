Вчені вловили радіосигнал з далекої галактики, який може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією

Астрономи зафіксували радіосигнал з космосу, який може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією

Радіосигнал був випущений, коли нашому Всесвіту було всього 4,9 мільярда років. Цей сигнал було виявлено за допомогою гігантського метрохвильового радіотелескопа GMRT, який складається з тридцяти повністю керованих параболічних радіотелескопів, розташованих в Пуні в Індії.

Астрономи з Університету Макгілла в Канаді та Індійського інституту наук змогли зафіксувати радіосигнал, який виходить від атомів водню в далекій галактиці на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі, завдяки методу гравітаційного лінзування. Про це повідомляє Hindustan Times.

Цей метод дозволяє виявити далекі об'єкти в космосі за допомогою іншого масивного об'єкта, що перебуває ближче до спостерігача. Сигнал від дальнього об'єкта викривляється близьким, у цьому випадку посилення відбулось у 30 разів, що вдалось виявити сигнал на відстані 8,8 мільярда світлових років.

"Це еквівалентно погляду назад у часі на 8,8 мільярда років", – сказав Арнаб Чакраборті, докторант з Універсітету Макгілла.

Дослідники припускають, що він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією, проте поки це назвали" спекуляціями та хвилюваннями".

Раніше астрономи знайшли другу потенційно населену екзопланету схожого розміру на Землю лише за 100 світлових років від нас.

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