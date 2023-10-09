Учені показали взуття, яке носили люди 6200 років тому (фото)

В Іспанії в печері кажанів знайшли унікальні старовинні предмети. Зокрема, було знайдене взуття віком 6200 років та корзини, яким 9500 років.

Як повідомляє інформаційний бюлетень Live Science, ці предмети, ймовірно, були створені мезолітичними товариствами мисливців-збирачів. Нині знахідки вважаються одними із найдавніших артефактів такого роду, знайдених у південній Європі.

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Згідно з дослідженням, проведеним цього літа й опублікованим у журналі Science Advances, печера, відома як Cueva de los Murciélagos ("Печера кажанів"), розташована у Гранаді на півдні Іспанії. У ній знайшли 76 предметів, виготовлених з використанням органічних матеріалів, таких як дерево, очерет і еспарто (багаторічна трава, що росте в Іспанії).

Це дослідження призводить до нових висновків про те, які види ремесел практикували мезолітичні товариства мисливців-збирачів у минулому. Зокрема, дослідники наголошують, що ця колекція кошиків відкриває докази того, що вони вироблялися людьми цього періоду, більше тисячі років до появи землеробства.

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Франсіско Мартінес-Севілья, провідний автор дослідження та викладач доісторії в Університеті Алькала поблизу Мадрида, зауважив: "Найбільшим відкриттям став вік кошиків – це було великим сюрпризом. До цього дослідники вважали, що кошикове виробництво було елементом неоліту, але тепер ми знаємо, що раніше люди плели кошики".

Рівень деталізації кошиків був дуже високим для того часу, і деякі з них містили складні геометричні прикраси та виготовлені з використанням людського волосся та пігментів.

Дослідники відзначили, що печера кажанів відзначається низькою вологістю та сухим кліматом, що сприяє збереженню органічних матеріалів протягом тисяч років. Після цього відкриття дослідники також мають надію провести подальші дослідження та визначити вік та стать людей, чиї останки також знайдено в печері.

Це дослідження розкриває нові деталі про витворення ремесел та культурну спадщину давніх мешканців цієї області та підкреслює значення археології у розкритті та реконструкції минулих цивілізацій.

Нагадаємо, в Індії знайшли гробницю віком 4000 років.

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