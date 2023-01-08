Вчені припустили, що Едемський сад міг існувати на Землі та де він знаходився

Вчені припускають, що Едем міг бути поблизу Іраку та Ірану в районі Перської затоки

Судячи з біблійного опису можна припустити, що "рай на Землі" розташований десь поблизу Іраку та Ірану навколо Перської затоки, або у Південній Африці.

Про це пише IFLScience. Едемський сад – це біблійне місце, яке глибоко вкоренилося в уяві християн та іудаїзму, та цілком могло бути засноване на реальному місці на нашій планеті.

Розташування саду було описане в Бутті 2:10-14 так:

"І виходила річка з Едему, щоб поливати сад; і звідти він розділився, і став чотири голови. Ім’я першого Пішон; це те, що оточує всю землю Хавіла, де є золото; і золото тієї землі добре; є бделій і камінь онікс. А ім'я другої ріки Гіхон; це той, що оточує всю землю Куш. А назва третьої ріки Тигр; це те, що йде на схід від Ашуру. А четверта річка – Єфрат"

Ключовим показником є те, що він знаходився там, де зливаються чотири річки. Сьогодні ми знаємо дві з цих річок: Тигр і Євфрат, які починаються в Туреччині, а потім протікають через Сирію та Ірак. На півдні Іраку Євфрат зливається з Тигром і стає Шатт Аль-Араб, який потім впадає в Перську затоку.

Однак незрозуміло, що мається на увазі під назвами Пішон і Гіхон. Деякі теологи протягом століть припускали, що вони можуть посилатися на Ганг в Індії та Ніл в Єгипті, хоча інші зазначали, що це означало б величезну частину Землі.

"Багато хто думає, що Пізон і Гіхон — це Ганг і Ніл; однак помилка цих людей повністю спростовується віддаленістю розташування цих річок. Люди не хочуть перелітати навіть до Дунаю; ніби справді житло однієї людини простягалося від найвіддаленішої частини Азії до краю Європи", – писав Джон Кальвін, теолог 16-го століття, відомий своєю роллю в протестантській Реформації.

Проте, виходячи зі згадки про Тигр і Євфрат, можна припустити, що Едем черпав натхнення з території Іраку та Ірану, де ці дві річки зливаються біля Перської затоки. Зокрема, на ірано-іракському кордоні є річка під назвою Шатт Аль-Араб, яка утворюється в місці злиття річок Євфрат і Тигр.

Якщо з наукової точки зору вірити, що Едемський сад символізує походження людей, тоді доведеться шукати в Африці.

Так звану колиску людства можна знайти в Південній Африці приблизно за 50 кілометрів на північний захід від Йоганнесбурга. Тут знайшли найбільшу концентрацію останків предків людини по всьому світу. Серед тисяч скам’янілостей, знайдених тут, дослідники знайшли останки австралопітека, раннього мавпоподібного виду людини, які жили приблизно 3,4–3,7 мільйона років назад.

Сучасний вид людини розумної (Homo sapiens) розвинувся лише 200–300 000 років тому, і Африка була місцем цього розвитку. Причому сучасні люди, скоріш за все, вперше з’явилися десь навколо сучасної Ефіопії. Проте, чи були Південна Африка та Ефіопія колись раєм, де колись зустрічалися чотири річки, ще належить з’ясувати.

Раніше у мережу вперше виклали альбом зі світлинами сніжинок вченого-першопрохідця, який придбали у 1899 році.

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