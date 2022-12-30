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Наука

Вчені припустили, що на Місяці могли відбуватись виверження вулканів – дослідження

Ігор Романько

Вчені виявили на Місяці сліди нового типу базальту, припустивши, що на супутнику Землі були вулкани

Вчені проаналізували зразки каміння та бруду, які доставив на Землю Китайський космічний апарат Chang'e 5, і останні результати вказують на нові види геології в регіонах Місяця, які ще належить відкрити та дослідити.

Про це пише Sience Alert. Серед 1,7 кг реголіту, пухкого пилу та щебеню на поверхні супутника, віком 2 мільярди років – було виявлено 7 різних типів гірських порід. Одна з порід – це абсолютно новий тип місячного базальту, створений тоді, коли Місяць ще був вулканічно активним.

Цей реголіт є наймолодшим, що доставили з Місяця. Близько 3000 частинок розміром менше ніж 2 міліметри були просіяні науковцями в пошуках доказів утворення кратерів і вулканічної активності в минулому. Ці типи магматичних порід можуть розповісти геологічну історію супутника, як це досліджують на Землі.

Усі 7 типів гірських порід, перерахованих у дослідженні, вважаються "екзотичними", і вважається, що вони досягли свого поточного місця посадки з іншого місця.

"У такій молодій геологічній одиниці широкий спектр компонентів земної кори з різних джерел транспортувався б до місця посадки Chang'e-5 внаслідок процесів, що відбуваються на поверхні Місяця", – пишуть дослідники.

Як зазначають вчені, 3 зразки відрізняються від інших, бо мають високий вміст титану з більшими кристалами, укладеними в склоподібну породу. Вони мають мінералогічний склад, якого раніше не зустрічали на Місяці.

На думку авторів дослідження, ці частинки породи можуть бути пов’язані з місцями на Місяці, розташованими на відстані до 400 кілометрів від місця, де вони були підібрані, розлетівшись на поверхню послідовними ударами астероїдів протягом тисячоліть.

"Ці фрагменти походять з частин поверхні Місяця, про які ми ще не знаємо з геологічної точки зору. Можливо, були навіть виверження вулканів, про які ми ще не знаємо", – припускають дослідники.

Однак лише близько 0,2% матеріалу в зразках було класифіковано як екзотичний, а не 10-20% як очікувалось. Це свідчить про те, що вченим, можливо, доведеться переосмислити те, як викиди проходять по місячній поверхні, принаймні в цьому новому регіоні.

Раніше у NASA опублікували вражаючі знімки Місяця з мінімальної відстані, які зробив космічний корабель Orion.

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