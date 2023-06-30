Вчені дійшли висновку, що предки людини жили на Землі разом із динозаврами

Недавнє дослідження, опубліковане у журналі Current Biology, засвідчує, що плацентарні ссавці вже розвивалися до моменту зіткнення астероїда з Землею близько 66 мільйонів років тому. Це означає, що предки людей існували одночасно з динозаврами протягом певного періоду.

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Палеонтологи з Брістольського та Фрібурзького університетів вивчили тисячі скам'янілостей ссавців, які жили близько 66 мільйонів років тому. У цьому дослідженні аналізувалися семеро родин ссавців, до яких відносяться примати, кролики, собаки і кажани. Отримані дані дали деякі відповіді на довгострокові дискусії у науковому середовищі.

Відомо, що плацентарні ссавці вижили після зіткнення астероїда, що призвело до зникнення динозаврів і завершення крейдового періоду. Ці ссавці зазнали значного розмаїття видів, що привело до сучасного різноманіття тваринного світу.

Емілі Карлайл, дослідниця з Брістольського університету, підкреслює, що нові дослідження розкрили закономірності виникнення та зникнення різних груп ссавців, зокрема плацентарних.

Вчені виявили, що еволюція приматів (предків людини), зайцеподібних тварин (кролики та зайці) і хижих тварин (собаки та коти) відбувалася безпосередньо перед масовим вимиранням динозаврів.

"Ми використовували модель, яка оцінює час появи предків за допомогою скам'янілостей і моделі різноманітності видів протягом часу", – пояснив співавтор дослідження Даніеле Сільвестро з Університету Фрібурга.

Дослідники вважають, що відсутність конкуренції з боку динозаврів в майбутньому дала плацентарним ссавцям можливість розвиватися та диференціюватися, але деякий час вони існували поряд з гігантськими тваринами.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

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