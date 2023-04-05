Вчені прогнозують, що населення планети зменшиться на 2 млрд протягом найближчих 80 років

До кінця століття населення Землі може скоротитися до 6 млрд людей

Останнє дослідження тенденцій народжуваності вказує на можливість припинення зростання населення до 2050 року та його подальше зменшення до 6 мільярдів людей до 2100 року.

Римський клуб провів це дослідження та передбачив пік чисельності населення у 8,6 мільярда у середині століття, після чого воно зменшиться на 2 мільярди до кінця століття.

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Хоча це зменшення чисельності населення допоможе зменшити екологічні проблеми Землі, воно також призведе до старіння населення та зниження частки людей працездатного віку, які мусять забезпечувати фінансування охорони здоров'я та пенсій.

Дослідниками з Earth4All, що складається з екологів та економістів, були опубліковані висновки 27 березня в робочому документі. Директор Центру сталого розвитку Норвезької бізнес-школи Пер Еспен Стокнес вважає, що рівень народжуваності падає через доступ до освіти та кращого медичного обслуговування для жінок.

Це дослідження є продовженням дослідження "Межі зростання" Римського клубу 1972 року. Результати нового дослідження відрізняються від інших прогнозів населення, таких як оцінки ООН в 2022 році, які передбачають, що населення світу досягне 9,7 мільярдів до 2050 року.

Попри те, що нове дослідження відрізняється від прогнозів ООН, деякі дослідники вважають, що зменшення народжуваності та зростання населення може бути пов'язане з кількома чинниками, такими як зміна ставлення до сім'ї, емансипація жінок, зростання економіки та доступ до сучасних методів контрацепції.

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Деякі також побоюються, що зменшення народжуваності може призвести до дисбалансу між чисельністю старшого та молодшого поколінь, що може створити великі соціальні та економічні проблеми в майбутньому. Однак, існують різні шляхи вирішення цих проблем, такі як підвищення рівня освіти та створення сприятливих умов для зменшення ризику виникнення соціального дисбалансу.

Команда також досліджувала зв’язок між чисельністю населення та здатністю планети підтримувати людське населення. Вони виявили, що, всупереч поширеним мальтузіанським наративам, чисельність населення не є ключовим фактором зміни клімату. Натомість вони поклали провину на високий рівень споживання найбагатшими людьми світу, який, на їхню думку, необхідно скоротити.

"Головною проблемою людства є розкішне споживання вуглецю та біосфери, а не населення. Ті місця, де чисельність населення зростає найшвидше, мають надзвичайно малий вплив на навколишнє середовище на одну людину порівняно з місцями, де населення досягло піку багато десятиліть тому", – наголосив Йорген Рандерс, один із розробників моделей у Норвезькій школі бізнесу та член Earth4All.

Нагадаємо, раніше дослідники з Оксфордського університету дійшли висновку, що розвиток надрозумного штучного інтелекту прискорить загибель людства.

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