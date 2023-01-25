Вчені стверджують, що людство пережило Льодовиковий період не завдяки еволюції: пояснення

Більшу частину еволюційної історії людство жило у теплому кліматі, адже люди – тропічний вид. Саме тому взимку, коли нам холодно, ми гріємось під ковдрою, думаючи про літо.

Насправді всі людиноподібні мавпи живуть у тропіках. Найдавніші відомі скам'янілості людської лінії (гомініни) походять із центральної та східної Африки. Гомініди, які розселилися на північ у вищих широтах, уперше зіткнулися з низькими температурами, коротшими днями, які обмежували час пошуку їжі, снігом, який ускладнював полювання, а холодний вітер посилював втрату тепла їхніми тілами.

То чому наш вид став домінувати не лише на теплих землях наших предків, але й у всіх куточках земної кулі, враховуючи нашу обмежену адаптацію до холоду. Відповідь полягає в нашій здатності розробляти складні культурні рішення під час життєвих викликів. Про це пише Inverse.

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Адаптація людини

Найдавніші ознаки існування гомінідів у північній Європі походять із Гаппісбурга в Норфолку, східна Англія, де були знайдені сліди ніг і кам’яні знаряддя віком 900 000 років.

У той час у Гаппісбурзі переважали хвойні ліси з холодними зимами, як у сучасній південній Скандинавії. Існує мало доказів того, що геппісбурзькі гомініни довго залишалися на місці, що свідчить про те, що вони не встигли фізично адаптуватися.

Досі залишається загадкою, як ці гомініди вижили в суворих умовах, які настільки відрізнялися від батьківщини їхніх предків в Африці. У регіоні немає ні печер, ні знайдених притулків. Артефакти з Гаппісбурга примітивні та не мають жодної складної технології. Докази навмисного розпалювання багать у цей час також суперечливі.

Інструменти для пошиття приталеного, стійкого до погоди одягу з’явилися в Західній Європі лише майже 850 000 років потому. Багато тварин мігрують, щоб уникнути сезонних застуд, але геппісбурзьким гомінідам довелося б подолати приблизно 800 км на південь, щоб відчути значущі зміни.

Важко уявити гомінідів, які пережили ці давні норфолкські зими без вогню чи теплого одягу. Але факт, що гомініни були так далеко на півночі, означає, що вони, очевидно, знайшли спосіб пережити холод, тому, ймовірно, важливі знахідки археологів ще попереду.

Мисливці з Боксгроув

Пам’ятки нещодавніх поселень, такі як Боксгроув у Західному Сассексі, південна Англія, пропонують більше підказок про те, як стародавні гомініни вижили у холодному північному кліматі. Регіон Боксгроув датується майже 500 000 років тому, коли клімат погіршився до одного з найхолодніших періодів в історії людства.

Існують вагомі докази того, що ці гомініди полювали на тварин: від слідів порізів на кістках до кінської лопатки, ймовірно, простромленої дерев'яним списом. Ці знахідки узгоджуються з дослідженнями людей, які сьогодні живуть як збирачі – люди в холодніших регіонах залежать від тваринної здобичі більше, ніж в місцях з теплим кліматом. М’ясо багате калоріями та жирами, необхідними для перенесення холоду.

Скам’яніла гомінінова кістка гомініна з Боксгроува міцна порівняно з сучасними людьми, що свідчить про те, що вона належала високому кремезному гомініну. Більші тіла з відносно короткими кінцівками зменшують втрату тепла за рахунок мінімізації площі поверхні.

Найкращим силуетом для уникнення втрати тепла є сфера, тому тварини та люди в холодному кліматі максимально наближаються до цієї форми. Також у цей період вже є більш переконливі докази існування багать.

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Фахівці з холодного клімату

Неандертальці, які жили в Євразії близько 400 000-40 000 років тому, жили в умовах льодовикового клімату. Порівняно зі своїми попередниками в Африці та з сучасною людиною, вони мали короткі сильні кінцівки та широкі м’язисті тіла, здатні виробляти й утримувати тепло.

Проте випнуте обличчя і дзьобатий ніс неандертальців є протилежністю того, що ми могли б очікувати від пристосуванців льодовикового періоду. Як і японські макаки, ​​що живуть у холодних районах, чи лабораторні щури, вирощені в холодних умовах, сучасні люди з холодного клімату, як правило, мають відносно високі вузькі носи та широкі плоскі вилиці.

Комп’ютерне моделювання стародавніх скелетів свідчить про те, що ніс неандертальців був більш ефективним у збереженні тепла та вологи, ніж у попередніх видів, адаптованих до тепла. Здається, внутрішня структура так само важлива, як і загальний розмір носа.

Навіть з їх адаптованою до холоду статурою неандертальці все ще були заручниками своїх тропічних предків. Наприклад, їм не вистачало густого хутра інших ссавців льодовикової Європи, таких як шерстистий носорог та овцебик. Натомість неандертальці розвинули складну культуру, щоб впоратися з цим викликом.

Є археологічні докази того, що вони виготовляли одяг і житло зі шкур тварин. Докази кулінарії та використання вогню для виготовлення березового клею з метою виготовлення знарядь праці свідчать про розвинену неандертальську культуру.

Більш суперечливим є те, що деякі археологи стверджують, що кістки ранніх неандертальців із 400 000-річної стоянки Сіма-де-Лос-Уесос на півночі Іспанії демонструють сезонні пошкодження від уповільнення їх метаболізму до сплячки. Автори стверджують, що ці кістки демонструють цикли перерваного росту та загоєння.

Лише деякі види приматів впадають у сплячку, наприклад, деякі лемури на Мадагаскарі та малий африканський кущик, а також карликовий повільний лорі на півночі В’єтнаму.

Це може наштовхнути на ідею, що люди також можуть впадати в сплячку. Але більшість видів, які впадають у сплячку, мають маленькі тіла, за деякими винятками, як от ведмеді. Люди можуть бути просто занадто великими, щоб впадати в сплячку.

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Майстер на всі руки

Найдавніші скам'янілості виду Homo sapiens датуються 300 000 років тому з Марокко. Але людство поширилось з Африки лише приблизно 60 000 років тому, колонізуючи всі частини планети. Це робить нас відносно новачками в більшості середовищ існування, які ми зараз населяємо. За минулі тисячі років люди, які живуть у морозних місцях, біологічно адаптувалися до навколишнього середовища, але в невеликих масштабах.

Одним із добре відомих прикладів такої адаптації є те, що в районах із низьким сонячним освітленням людини розумнірозвинули світлі відтінки шкіри, які краще синтезують вітамін D. Геноми живих інуїтів із Гренландії демонструють фізіологічну адаптацію до багатої жирами морської дієти, корисний в холоді.

Більше прямих доказів містить ДНК одного 4000-річного волосся, що збереглося у вічній мерзлоті з Гренландії. Волосся натякає на генетичні зміни, які призвели до кремезної форми тіла, яка максимізувала виробництво та збереження тепла.

Наша тропічна спадщина означає, що ми все одно не зможемо жити в холодних місцях, не виробивши способів справлятися з низькими температурами. Наприклад, традиційна інуїтська парка забезпечує кращу теплоізоляцію, ніж сучасна зимова форма канадської армії.

Ця людська здатність адаптуватися до умов середовища була вирішальною для нашого еволюційного успіху. Навіть порівняно з іншими приматами, люди демонструють меншу фізичну адаптацію до клімату. Поведінкова адаптація є швидшою та гнучкішою, ніж біологічна. Люди є найкращими адаптантами, які процвітають майже в усіх можливих екологічних нішах.

Раніше, вчені вловили радіосигнал з далекої галактики, випущений, коли нашому Всесвіту було всього 4,9 мільярда років, який може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

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