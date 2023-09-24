Вчені розповіли, як насправді знизити рівень холестерину

Ваш лікар повідомляє вам, що рівень холестерину у вас високий і вам потрібно працювати над дієтою протягом шести місяців, щоб побачити, чи вдасться знизити цей показник. У зв'язку з цим у вас може виникнути питання про можливість використання добавок для полегшення цього процесу.

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Додатки можуть бути корисними, але самі по собі вони не зможуть повністю замінити важливі дієтичні зміни. Тим не менше, існують наукові докази того, що прийом певних добавок, спільно з правильною дієтою, може впливати на рівень холестерину, пише Sciense Alert.

Чому рівень холестерину важливий?

Перш за все, важливо зрозуміти, що існують два основних типи холестерину, які впливають на ваш ризик розвитку серцевих захворювань і інсульту. Ці два типи переносяться в крові в молекулах, які називаються ліпопротеїнами:

Ліпопротеїни низької щільності або холестерин ЛПНЩ: Цей тип холестерину часто називають "поганим". Він переносить холестерин з печінки до різних клітин по всьому організму. Високий рівень холестерину LDL може призвести до утворення бляшок в артеріях, що підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту. Ліпопротеїни високої щільності або холестерин ЛПВЩ: Цей тип холестерину називають "хорошим". Він допомагає виводити надлишок холестерину з крові і відправляє його назад до печінки для обробки та виведення. Підвищені рівні холестерину ЛПВЩ пов'язані зі зниженням ризику серцевих захворювань та інсульту.

Роль дієти в контролі холестерину

Дієта грає ключову роль у зниженні рівня холестерину в крові, особливо холестерину LDL (поганого). Основні аспекти здорової дієти включають у себе:

Споживання більше ненасичених (здорових) жирів, таких як оливкова олія та авокадо.

Обмеження споживання насичених (нездорових) жирів, таких як тваринні жири, і транс-жирів, які можуть знаходитися в печиві, пирогах та інших виробах.

Включення в раціон багато клітковини, зокрема розчинної клітковини, яка може допомагати видаляти надлишок холестерину з організму через фекалії. Цю клітковину можна знайти в таких продуктах, як фрукти, овочі, овес, ячмінь, боби та сочевиця.

Розглянемо добавки, які можуть допомогти:

Розчинна клітковина: Добавки, що містять розчинну клітковину, таку як інулін або псиліум, можуть допомагати знизити рівень холестерину. Ця клітковина взаємодіє з молекулами холестерину та допомагає їм виводитися з організму через фекалії. Пробіотики: Пробіотики можуть допомогти знизити рівень холестерину через різні механізми, включаючи вплив на обробку холестерину в клітинах та сприяння виведенню холестерину з організму через кишечник. Червоний дріжджовий рис: Ця добавка імітує дію статинів і може впливати на рівень холестерину. Вона доступна у формі капсул.

Важливо пам'ятати, що завжди слід обговорювати прийом будь-яких добавок зі своїм лікарем або дієтологом, особливо якщо ви приймаєте інші ліки або маєте інші проблеми зі здоров'ям. Крім того, добавки мають бути складовою частиною комплексного підходу до зниження ризику серцевих захворювань, включаючи зміни у способі життя та, можливо, призначення лікарських препаратів, таких як статини, якщо це необхідно з медичних показань.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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