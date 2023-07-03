Вчені розгадали таємницю, як планета, якої не повинно існувати, змогла вижити на орбіті зірки 8 Малої Ведмедиці

Недавні дослідження виявили захопливий факт: планета, що обертається навколо зірки 8 Малої Ведмедиці, змогла вижити, попри на високий ризик поглинання. Згідно з доповіддю BBC, ця велика планета, трохи більша за Юпітер, була приречена бути поглинутою зіркою, але щось дивне сталося, і їй вдалася вижити.

Читайте також: Американський вчений запропонував заборонити розробку штучного інтелекту, оскільки він може бути небезпечний для людства

Вчені з'ясували, що планета знаходиться дуже близько до вмираючої зірки, і розрахунки показували, що планета мала бути знищена через розширення зірки. Виявлення такого рідкісного випадку стало першим у своєму роді і натякає на можливість існування подібних явищ.

"Жодної планетної системи, подібної до цієї, не було виявлено раніше. Це перша, яка є досить особливою", – пояснює астрофізик Дімітрі Верас з Університету Ворвіка, який допомагав провідному досліднику Марку Хону з Гавайського університету.

Нові дослідження вказують на те, що планета може бути врятована через взаємодію з іншою зіркою. Астрономи припускають, що 8 Малої Ведмедиці b колись оберталася навколо двох зірок. Одна зірка вже перетворилася на білого карлика, що є наступним етапом еволюції червоного гіганта.

"Зазвичай поглинання зіркою має катастрофічні наслідки для планет, які знаходяться на близьких орбітах. Виявлення того, що ця планета вижила у такій безпосередній близькості до гігантської зірки, було несподіваним. Зірка, вичерпавши своє водневе паливо, мала розширитися в 1,5 рази більше поточної орбіти планети і повністю поглинути її, перш ніж зменшитися до свого поточного розміру", – пояснив доктор Ден Хубер, співавтор дослідження.

Нагадаємо, вчені відповіли, які астероїди можуть знищити Землю та коли це може відбутись.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!