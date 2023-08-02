Вчені реконструювали обличчя жінки, яка жила 45 000 років тому (фото)

Чеська археологічна команда реконструювала обличчя жінки, яка жила 45 000 років тому. Жінка була названа Zlatý kůň, що в перекладі означає "Золотий кінь".

Череп Zlatý kůň був виявлений в печері на горі Zlatý kůň в Чехії у 2018 році. Череп був пошкоджений, але команда археологів змогла успішно його реконструювати, повідомляє Live Science.

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Завдяки реконструкції, команда археологів змогла дізнатися більше про зовнішній вигляд Zlatý kůň. Вона мала темне волосся, карі очі та пшеничний колір обличчя. Вона була середнього зросту і мала струнку статуру.

"Златий кінь" була не єдиною людиною, яка була похована в печері. У печері також були знайдені останки інших людей, а ще тварин. Це свідчить про те, що печера була важливим місцем для людей, які жили в цьому районі 45 000 років тому.

Дослідники спочатку віддзеркалили 3D-сітку, щоб реконструювати якомога більше відсутніх областей, використовуючи оригінальну анатомію черепа, але деякі ділянки залишилися порожніми. Такі частини були доповнені статистичними даними, витягнутими з комп’ютерної томографії та вищезгаданої скам’янілості, що призвело до повного черепа, пишуть дослідники в статті.

Реконструкція обличчя Zlatý kůň є значним досягненням для археологів. Це дозволяє нам краще зрозуміти зовнішній вигляд людей, які жили в доісторичні часи.

Раніше у Шотландії вчені відтворили тривимірне зображення жінки бронзового віку, яку вони назвали "Ава". Рештки цієї жінки були знайдені ще 1987 року, а після відтворення її обличчя науковці отримали нові дані щодо життя та зовнішності людей цієї епохи.

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