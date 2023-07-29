Вчені з'ясували, що найбільший вулкан Сонячної системи на Марсі виявився островом

Науковці з Франції виявили нові відомості про Марсіанську гору Олімп, найвищу точку Марса та Сонячної системи. Вони припускають, що Олімп, який є згаслим щитовим вулканом, можливо, колись був вулканічним островом, що перебував посеред океану у віддаленому минулому планети.

Читайте також: Вчені довели, що супутник Землі має тверде металеве ядро

Про нове дослідження науковців пише Національний центр наукових досліджень Франції. Олімп, висота якого становить близько 25 кілометрів (майже втричі вище, ніж Еверест на Землі), охоплює площу понад 300 тисяч квадратних кілометрів.

Вчені зазначають, що ця гора була утворена під час тривалого вулканізму, а основна її частина сформувалась близько 2,5 мільярда років тому. Зі знахідок геологів, гора Олімп може бути активною ще приблизно 3-3,7 мільярда років тому, коли Марс ще був вкритий океаном.

Особливий інтерес у вчених викликає шестикілометровий напівокруглий уступ, увігнутий до центра Олімпа, який дуже схожий на земні вулканічні острови Піку та Гаваї. Ці земні острови утворилися через виверження вулканів у морі, і їхня морфологія зумовлена взаємодією лави з водою, де вона застигала. Це свідчить про те, що Олімп може бути зануреною у воду частиною вулкана, і дослідники намагаються з'ясувати, чи можливо таке сценарій.

Детальніші дослідження Олімпа та сусідньої гори Альба, яка також має подібні уступи, можуть допомогти уточнити рівень води у давньому марсіанському океані і глибше зрозуміти геологічне минуле Марса. Знахідки дослідників дозволяють збагатити наші знання про цю загадкову планету та її історію.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!