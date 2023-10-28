Вчені з'ясували, скільки відсотків людей вірять у привидів
Звісно, багато людей мають переконання у існуванні привидів – духів, які, за легендою, лишаються на Землі після смерті особи.
У 2021 році було проведено опитування серед 1000 дорослих американців, де 41% відповідачів заявили, що вірять у існування привидів, а 20% ствердили, що особисто зустрічалися з ними. Це означає, що понад 50 мільйонів американців зазнали якихось контактів з надприродними сутностями лише в Сполучених Штатах. Про це пише Sciense Alert.
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Власник однієї роздрібної крамниці переконаний у присутності привидів у своєму магазині. Питаючи його про те, що саме його переконує, він надсилає мені безліч жахливих відеозаписів з камер спостереження та посилається на свідчення полювальників за привидами.
На деяких відеозаписах видно, як невеликі світлові кулі переміщуються по кімнаті. Інші відображають слабкі голоси та гучні звуки, коли відсутні будь-які живі особи. На інших відео можна побачити, як книги впадають зі столу і продукти самі вибухають з полиці.
Такі історії не рідкість. Соціологи досліджують різноманітні вірування, такі як віра в привидів, інопланетян, конспірації та марновірства. Але разом з іншими прихильниками наукового скептицизму, вчені підтримують принцип, що надзвичайні твердження вимагають надзвичайних доказів.
Подивимося на такі три запитання з точки зору критичного мислення:
- Чи можливе існування привидів? Люди часто описують привидів як надприродні сутності, які мають фізичну існування та взаємодіють з навколишнім світом. Проте жодні наукові докази не підтверджують існування таких сутностей. Велика частина спостережень, що стосуються привидів, може пояснити через фізичні чи психологічні фактори.
- Які докази існування привидів? Попри різні твердження про зустрічі з привидами, немає конкретних наукових доказів існування таких сутностей. Велика частина спостережень можна пояснити іншими причинами, такими як оптичні ілюзії, фізичні об'єкти, або навіть шахрайство.
- Чи є альтернативні пояснення? Багато примарних переживань можна пояснити через різні фактори, такі як обман чи сприйняття впливу навколишнього середовища. Важливо розуміти, що переконання в існуванні привидів можуть бути сильно нав'язані нашими попередніми переконаннями та культурним контекстом. Тому об'єктивний підхід та дослідження можуть розкрити раціональні пояснення для багатьох зустрічей з привидами.
Протягом століть багато кораблів так і не повернулись з плавання. Про деякі з них взагалі нічого не відомо. Але є кораблі, про які ходять моторошні легенди. Їх називають – кораблями-привидами, про які ми раніше вже писали.
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