Вчені з'ясували, скільки відсотків людей вірять у привидів

Звісно, багато людей мають переконання у існуванні привидів – духів, які, за легендою, лишаються на Землі після смерті особи.

У 2021 році було проведено опитування серед 1000 дорослих американців, де 41% відповідачів заявили, що вірять у існування привидів, а 20% ствердили, що особисто зустрічалися з ними. Це означає, що понад 50 мільйонів американців зазнали якихось контактів з надприродними сутностями лише в Сполучених Штатах. Про це пише Sciense Alert.

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Власник однієї роздрібної крамниці переконаний у присутності привидів у своєму магазині. Питаючи його про те, що саме його переконує, він надсилає мені безліч жахливих відеозаписів з камер спостереження та посилається на свідчення полювальників за привидами.

На деяких відеозаписах видно, як невеликі світлові кулі переміщуються по кімнаті. Інші відображають слабкі голоси та гучні звуки, коли відсутні будь-які живі особи. На інших відео можна побачити, як книги впадають зі столу і продукти самі вибухають з полиці.

Такі історії не рідкість. Соціологи досліджують різноманітні вірування, такі як віра в привидів, інопланетян, конспірації та марновірства. Але разом з іншими прихильниками наукового скептицизму, вчені підтримують принцип, що надзвичайні твердження вимагають надзвичайних доказів.

Подивимося на такі три запитання з точки зору критичного мислення:

Чи можливе існування привидів? Люди часто описують привидів як надприродні сутності, які мають фізичну існування та взаємодіють з навколишнім світом. Проте жодні наукові докази не підтверджують існування таких сутностей. Велика частина спостережень, що стосуються привидів, може пояснити через фізичні чи психологічні фактори. Які докази існування привидів? Попри різні твердження про зустрічі з привидами, немає конкретних наукових доказів існування таких сутностей. Велика частина спостережень можна пояснити іншими причинами, такими як оптичні ілюзії, фізичні об'єкти, або навіть шахрайство. Чи є альтернативні пояснення? Багато примарних переживань можна пояснити через різні фактори, такі як обман чи сприйняття впливу навколишнього середовища. Важливо розуміти, що переконання в існуванні привидів можуть бути сильно нав'язані нашими попередніми переконаннями та культурним контекстом. Тому об'єктивний підхід та дослідження можуть розкрити раціональні пояснення для багатьох зустрічей з привидами.

Протягом століть багато кораблів так і не повернулись з плавання. Про деякі з них взагалі нічого не відомо. Але є кораблі, про які ходять моторошні легенди. Їх називають – кораблями-привидами, про які ми раніше вже писали.

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